Lo spettro degli Exynos torna per Galaxy S25, ma Samsung corre per migliorarli

Già qualche giorno fa abbiamo parlato delle prime indiscrezioni trapelate su cosa potrebbero offrire i nuovi Galaxy S25 sotto al cofano, e in particolare in termini di processori. E mentre i primi rumor indicavano un possibile passaggio definitivo agli Snapdragon di Qualcomm, con un conseguente addio ai processori Exynos realizzati da Samsung, nelle ultime ore sono arrivate delle novità nell'altro senso .

I nuovi top di gamma Samsung , i modelli che arriveranno con la famiglia Galaxy S25 , sono ancora abbastanza lontani. Ma non al punto da impedire ai primi rumor sui processori di trapelare in rete.

Stando infatti ai nuovi rumor trapelati dalla Corea del Sud, Samsung starebbe lavorando duramente all'ottimizzazione dei suo processori Exynos per poi integrarli su alcuni dei modelli di Galaxy S25.

Il processore in questione sarebbe l'Exynos 2500, un chip che allo stato attuale non riuscirebbe a competere con le potenzialità attese per il nuovo Snapdragon 8 Gen 4, il nuovo chip top di gamma che dovrebbe presentare Qualcomm verso la fine dell'anno e che potremmo vedere nella serie Galaxy S25.

Secondo i rumor asiatici, Samsung starebbe infatti lavorando al miglioramento dell'efficienza del suo nuovo Exynos, sforzandosi di raggiungere un livello adeguato ai nuovi Galaxy S25 in un tempo utile per l'inizio della produzione dei suoi top di gamma.

Se tutto ciò fosse confermato, e se Samsung riuscisse nell'ottimizzazione necessaria del suo nuovo processore Exynos per Galaxy S25, allora potremmo ipotizzare di vedere Galaxy S25, almeno il modello base, con il processore di Samsung. Questo potrebbe non accadere in tutti i mercati.

Storicamente abbiamo visto Samsung preferire i processori Exynos per i suoi top di gamma in mercati come quello europeo, e dunque anche in quello italiano. Lo scorso anno abbiamo visto Galaxy S24 e S24+ con processori Exynos, mentre il modello Ultra è arrivato con il gioiello di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3.