EZVIZ presenta il centro di controllo per la casa smart: lo schermo smart SD7

EZVIZ è un'azienda che da tempo è centrata nel settore della domotica, e la conosciamo soprattutto per le sue telecamere di sicurezza. Il nuovo prodotto dell'azienda si chiama SD7 , uno schermo smart concepito per raccordare tutti gli altri dispositivi domotici connessi nella propria abitazione. Andiamo a vedere le sue specifiche tecniche principali:

EZVIZ SD7: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,97", risoluzione da 1.024 x 600 pixel, IPS

: 6,97", risoluzione da 1.024 x 600 pixel, IPS Batteria : 4.600 mAh

: 4.600 mAh Audio : Microfono ad alta sensibilità integrato, speaker integrato

: Microfono ad alta sensibilità integrato, speaker integrato Connettività : Fino a 30 dispositivi (supporta più dispositivi con il futuro aggiornamento OTA), supporto allo streaming fino al 4K, EZVIZ Cloud

: Fino a 30 dispositivi (supporta più dispositivi con il futuro aggiornamento OTA), supporto allo streaming fino al 4K, EZVIZ Cloud Funzioni : Visualizza live, riproduzione video, crittografia video cloud

: Visualizza live, riproduzione video, crittografia video cloud Wi-Fi : IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Sicurezza : crittografia 64/128- bit WEP, WPA/WPA2, WPA- PSK/WPA2- PSK, WPS

: crittografia 64/128- bit WEP, WPA/WPA2, WPA- PSK/WPA2- PSK, WPS Dimensioni: 180,3 × 111,6 × 15,6 mm

Dunque, il nuovo smart screen di EZVIZ arriva come un punto di raccordo tra tutti i dispositivi domotici connessi in casa.

Chiaramente parliamo di quei dispositivi per i quali ha senso avere un controllo centralizzato a schermo, ovvero soprattutto per le telecamere di sicurezza.

Il dispositivo di EZVIZ inoltre è compatibile anche con la connessione con altri smart screen (per un numero massimo di 10), una soluzione indicata per gli spazi particolarmente grandi, come gli uffici.

Lo smart screen è ovviamente compatibile con il controllo remoto tramite l'app dedicata, in modo da essere raggiungibile anche quando si è fuori casa.