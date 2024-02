F-Droid ora supporta gli aggiornamenti in background, alla buonora!

Uno degli store per app Android di terze parti più popolari e più longevi si aggiorna con una novità che forse avrebbe dovuto ricevere già da qualche tempo. Parliamo di F-Droid , lo store che ha appena ricevuto il supporto agli aggiornamenti delle app in background .

F-Droid non aveva mai supportato le API che permettono alle app di eseguire gli aggiornamenti in background sui dispositivi Android. Queste API sono state introdotte con Android 12, ma finora F-Droid non le ha integrate e pertanto era necessario accedere alla lista di app installate su F-Droid ed eseguire manualmente gli aggiornamenti delle app.

Questo finalmente si evolve, con F-Droid che si aggiorna con il supporto agli aggiornamenti delle app in background.

Si tratta di una novità che sicuramente farà piacere agli utilizzatori del popolare store di terze parti, i quali non dovranno più ricordarsi di aggiornare manualmente le app che hanno installato.

In precedenza, tale feature era accessibile esclusivamente per coloro che acquisivano i permessi di root sul proprio dispositivo Android, per poi abilitare i permessi necessari per F-Droid ad aggiornare le app in background.

Questo non sarà più necessario. Aggiornando F-Droid alla versione 1.19 si potrà attivare l'aggiornamento automatico in background delle app installate. Qui sotto trovate il link per aggiornare o scaricare ex novo F-Droid.