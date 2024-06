Scoprite cosa significa essere un eroe nel nuovo trailer di Fable: svelata anche la data di uscita!

Da quanto tempo sentiamo parlare del nuovo capitolo di Fable? Dopo più di 14 anni e due sfortunati spi-off, l'action adventure che seguirà il popolare Fable III del 2010 è apparso in un nuovo trailer, che rivela la data di uscita e alcuni dettagli interessanti (a proposito, scoprite la nostra selezione dei migliori giochi per PC e Xbox ).

Cos'è Fable

L'ultima volta che avevamo avuto notizie di Fable era stato un trailer all'evento Xbox dell'anno scorso, ma ora con l'ultimo video appena condiviso su YouTube possiamo scoprire nuovi dettagli sull'attesissimo action adventure.

Da quello che possiamo vedere nel breve filmato, il gioco riprende la struttura originale, con un'ambientazione in stile fiabesco e un gameplay in terza persona. Dal trailer possiamo scoprire come un (ex) eroe di nome Humphry, una volta uno dei più grandi di Albion, sarà costretto a uscire dal meritato ritiro "quando una figura misteriosa del suo passato minaccerà l'esistenza stessa di Albion".

A quanto pare, per affrontare questa oscura minaccia le vostre scelte saranno estremamente importanti, ma non sono stati svelati altri dettagli.

Dal trailer, che offre uno stile ironico e scene dal taglio cinematografico, non possiamo dedurre molto altro, ma l'obbiettivo di alimentare la nostra curiosità è stato centrato in pieno.