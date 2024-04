Ma tutto bene Facebook? L'algoritmo di auto-moderazione sta dando i numeri

Come probabilmente saprete se usate Facebook , il social di Meta integra una "tecnologia" (leggasi algoritmo) che riconosce i contenuti che potrebbero violare i vari standard decisi dai responsabili, ad esempio in materia di "Contenuti forti e violenti" e temi delicati simili a questo.

Ultimamente non ne azzecca una

Inutile dirvi che stiamo molto attenti a ciò che pubblichiamo, ma a Facebook a quanto pare non basta. L'ultimo caso risale a poche ore fa: valutate voi per capire perché stiamo scrivendo questo articolo.

Sono oramai diverse settimane che il fantomatico algoritmo di auto-moderazione di Facebook se la sta rifacendo con la nostra pagina ufficiale di SmartWorld . Se ci seguite saprete che non facciamo altro che condividere post relativi agli articoli sulla tecnologia che pubblichiamo sul sito, più i nostri video in stile Reel e qualche meme o immagine di altra natura.

Il post preso di mira da Facebook fa riferimento all'ingresso di Fastweb nel mercato dell'energia. "La nostra tecnologia" fa sfoggio Facebook "ha mostrato che questo post è simile ad altri che violano i nostri Standard della community in materia di Contenuti forti e violenti". Meta prosegue facendo anche esempi concreti: post che celebrano sofferenza o umiliazione o che sono eccessivamente violenti.

Ma di preciso, l'algoritmo, cosa avrebbe visto di violento in un post sul mercato dell'energia? Direte voi: è un caso sporadico, un errore come un altro! In realtà non è la prima volta che ci succede. Nelle scorse settimane è accaduto con altri post simili a quello di Fastweb, che non avevano nulla a che vedere con contenuti violenti, di spam o simili.

La cosa bella è che Facebook prima prende provvedimenti, poi fa controllare il post a un moderatore minacciando ulteriori ritorsioni nel caso il controllo confermi che si tratti di un contenuto che viola gli standard di Facebook.

Comunque sia, negli altri casi abbiamo chiesto un controllo manuale e dopo qualche giorno di attesa Facebook ha rimosso il warning sui post facendoli tornare alla normalità. Potremmo discutere sul danno che una roba del genere arreca alla pagina, ma non è questo il punto. Il punto è che, come dicevamo poco fa, Facebook è pieno di contenuti complottisti, di spam, pubblicità scam (avete visto quella sulla Canalis che imperversa anche su YouTube? NdR) e simili che non solo non ricevono warning, ma sono in bella vista e persino spinti dagli algoritmi che si occupano di diffondere i post anche al di fuori della cerchia dei fan o dei follower.