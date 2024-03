Facebook non ha risolto il down di ieri: login falliti, niente doppia autenticazione e reset password per tanti utenti

Peccato che il down non sia stato risolto del tutto dai tecnici di Facebook, anche se non viene dichiarato ufficialmente da Meta. Ieri, nell'articolo dedicato al disservizio, vi segnalavamo come su MetaStatus, portale ufficiale di Meta dove vengono riportate in tempo quasi reale le eventuali interruzioni dei servizi legati all'ecosistema, ci fosse una segnalazione di "Major Disruption" relativa al modulo Facebook Login, che è quello che si occupa appunto di accettare le credenziali degli utenti per approvare il loro accesso al social.

Oggi, sempre su MetaStatus, si legge chiaramente che il disservizio legato al login è stato risolto dai tecnici:

We have recovered from an earlier outage impacting Facebook Login, and services have now been restored. We apologize for any inconvenience that this may have caused.

Abbiamo risolto la precedente interruzione che ha interessato Facebook Login, e i servizi sono stati ripristinati. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che il disservizio potrebber aver causato.