Facebook down oggi 6 dicembre: Sorry, something went wrong

Nella serata di oggi 6 dicembre 2023 Facebook risulta down, ovvero non accessibile da buona parte d'Italia. Il problema si presenta con un messaggio di errore dal browser che recita "Sorry, something went wrong", ovvero "scusate, qualcosa non sta funzionando". Meta, l'azienda dietro Facebook, è quindi già sicuramente al corrente del problema e speriamo possa essere risolto rapidamente.