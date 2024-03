Facebook e Instagram down oggi in Italia: i social di Meta non funzionano

Facebook e Instagram oggi 5 marzo sono down. I social network di casa Meta, i più usati in Italia, non funzionano praticamente per nulla già da qualche minuto.

Ancora non ci sono tantissime segnalazioni su Downdetector, ma vi possiamo confermare che i due canali social al momento sono irraggiungibili da migliaia di utenti.

Nel caso di Facebook, è molto probabile che l'applicazione effettui la disconnessione automatica dell'utente appena provate ad aprirla. E se provate a reinserire le credenziali per entrare sul vostro profilo, il messaggio che Facebook vi restituisce è "la password che hai inserito non è corretta".

Instagram invece ha problemi a caricare il feed, e le storie non vengono proprio visualizzate. Aggiorneremo via via l'articolo con le ultime novità. Fateci sapere nei commenti se avete problemi con Facebook e Instagram.