Facebook e Instagram down oggi 20 marzo 2024: chat, upload, ricerca e storie non funzionano

Oggi 20 marzo 2024 ci arrivano molte segnalazioni di problemi a Facebook , Instagram e Messenger. I problemi sono di vario genere e nonostante il termine "facebook down" sia molto quotato fra gli utenti non sembra esserci un disservizio globale che impedisca l'accesso o il funzionamento alle piattaforme.

Il problema non sembra quindi troppo serio e speriamo che possa rientrare già nei prossimi minuti sia su Facebook, che su Instagram e Messenger. Fateci sapere nei commenti se anche voi avete problemi con Facebook e Instagram in questo momento. Seguiteci sul nostro canale WhatsApp per gli ultimi aggiornamenti.

