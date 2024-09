Saremo più consapevoli delle immagini AI su Facebook e Instagram: come riconoscerle

Negli ultimi due anni abbiamo visto un consistente incremento dei servizi di intelligenza artificiale (vi ricordiamo anche quali sono le migliori app per l'intelligenza artificiale). E con questo abbiamo visto un notevole incremento dei contenuti grafici generati o modificati con AI anche sui social. Da Facebook e Instagram arrivano delle novità in questo senso, con nuove informazioni sui tag che indicano le immagini generate o modificate con AI. La generazione e la modifica delle immagini con l'intelligenza artificiale (ecco la guida per creare immagini con l'intelligenza artificiale) è una pratica sempre più comune, soprattutto per chi crea contenuti sui social. E Facebook e Instagram offrono agli utenti gli strumenti per riconoscere tali contenuti in cui c'è lo zampino dell'IA.

Nuova funzionalità per riconoscere le immagini IA su Facebook e Instagram

La generazione o la modifica delle immagini con l'intelligenza artificiale apre infinite strade per coloro che creano contenuti per i social. Questo perché si hanno a disposizione, in maniera rapida ed efficiente, strumenti di personalizzazione grafica molto potenti. D'altro canto, si deve riconoscere che la generazione o la modifica delle immagini con AI può rappresentare un rischio per la corretta interpretazione da parte degli utenti dei contenuti che vedono sui social. Questo significa che incrementa il rischio di generare e condividere fake news sui social. Meta questo lo sa bene, e già da qualche mese ha introdotto uno strumento per la semplice identificazione di contenuti che potrebbero essere stati generati con l'intelligenza artificiale e che troviamo pubblicati su Facebook e Instagram. Si tratta di un tag che viene mostrato immediatamente sopra l'immagine in questione. Toccando questo tag si aprirà una piccola finestra di dialogo, la quale informa sul fatto che l'immagine in questione potrebbe essere stata generata con l'intelligenza artificiale, e dunque non rappresentare contenuti esistenti realmente. Nella stessa finestra viene fornito un link per accedere rapidamente ad approfondimenti sul tema.

La novità che ha annunciato Meta è una nuova opzione per essere più consapevoli delle immagini AI su Facebook e Instagram. Si tratta di un'opzione che troviamo all'interno del menù contestuale relativo a ogni post che troviamo sui due social. Tale opzione permetterà di capire se l'immagine contenuta nel post potrebbe essere stata modificata con l'AI. Come vedete dagli screenshot qui sopra, il menù contestuale è accessibile tramite i puntini in alto a destra del post. All'interno di tale menù troverete una sezione denominata Informazioni AI. Da notare che questa nuova opzione si affianca al tag che viene automaticamente post in alto al post identificato come contenente immagini generate dall'AI. La novità di Meta quindi dovrebbe essere particolarmente indicativa per riconoscere le immagini modificate dall'AI. E proprio come per il tag introdotto in precedenza, la nuova opzione si baserà esclusivamente sugli algoritmi di riconoscimento di Meta, con i quali è possibile indicare se un'immagine potrebbe essere stata modificata con l'AI. In conclusione, Meta con questa novità intende dare ai suoi utenti maggior contezza dell'AI che è stata usata per mostrare il contenuto che stanno vedendo sui suoi social. La nuova opzione sarebbe già in fase di distribuzione automatica per tutti.

