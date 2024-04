Facebook ha un nuovo lettore video: non vi ricorda qualcosa?

Andiamo a scoprirlo, non prima di ricordarvi il nostro approfondimento sulle migliori app per editare video per TikTok .

Il nuovo lettore video

Il nuovo design del lettore vi ricorderà immediatamente quello di TikTok, e di conseguenza, dei Reel.

I video ora sono in verticale a schermo intero

Se in precedenza Facebook proponeva formati diversi a seconda dei video, con quelli lunghi che apparivano in orizzontale, ora i video su Facebook appariranno per impostazione predefinita in verticale a schermo intero.

Indipendentemente dal fatto che siano Reel, Facebook Live o video in formato lungo.

Questo non vuol dire che non possiate passare ancora al formato orizzontale. Per farlo, basta semplicemente ruotare il telefono.