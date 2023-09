Vi siete accorti che Facebook ha cambiato logo?

È probabile che non ve ne siate accorti, ma Facebook ha incominciato un percorso finalizzato all'aggiornamento della sua brand identity. Il primo passo di questo processo è stato il restyling del logo. Meta, infatti, con l'obiettivo di avere un design "più audace, elettrico ed eterno", ha rinnovato il logo della nota piattaforma social. Tuttavia, il risultato non è stato così evidente.

Difatti, sembrerebbe che Meta abbia optato semplicemente per l'utilizzo di un blu più scuro per il suo logo, oltre ad applicare piccole modifiche inerenti alla lettera "f". A questo proposito, stesso l'azienda ha comunicato: "Ciascuno dei nuovi perfezionamenti distintivi determina una maggiore armonia nell'intero design come elemento chiave dell'identità dell'app. Lo abbiamo fatto incorporando un'espressione più sicura del colore blu principale di Facebook, creato per essere visivamente più accessibile nella nostra app e fornire un contrasto più forte affinché la "f" si distingua".