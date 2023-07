Facebook aggiorna la sezione Video per puntare ancora di più sui Reels

Meta , oltre a lavorare sul nuovo social network Threads , sta concentrando i propri sforzi anche su Facebook . In particolare, la storica piattaforma sta ricevendo in queste ore un importante aggiornamento dedicato ai video. Difatti, la società ha deciso di rinnovare il tab della piattaforma dedicato ai filmati. Nello specifico, Facebook Watch verrà sostituito da una sezione che si avvicina allo stile di Instagram : l'inedito tab si chiamerà Facebook Video.

Il nuovo tab sarà "lo sportello unico per tutti i video su Facebook, inclusi Reels, contenuti di lunga durata e Live". Inoltre, sarà presente la sezione "Esplora" che, attraverso suggerimenti algoritmici, consentirà agli utenti di scoprire nuovi contenuti. L'inedita scheda inizierà ad apparire nella barra dei collegamenti rapidi in tempi piuttosto stretti, così come ha annunciato stesso Meta. Le novità, però, non finiscono qui.