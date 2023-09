Rivoluzione Facebook: arrivano i profili personali multipli

La funzione non è del tutto nuova, Facebook offre già controlli per scegliere con quale pubblico condividere i propri post, ma dal feedback degli utenti la piattaforma ha deciso di creare una separazione e organizzazione più chiara per amici, gruppi e interessi, proprio come avviene su Instagram.

In questo modo, potrete tenere separati la vostra vita social privata , per esempio quella che condividete con amici e parenti, e quella professionale, che vi consente di essere parte di una comunità (ecco come accedere alla piattaforma da smartphone e PC ).

In basso, toccate Inizia e nella pagina successiva scegliete un nome del profilo . Potrete crearne fino a un massimo di quattro. A questo punto, aggiungete un'immagine, completate la procedura e potete connettervi con le persone o le comunità che scegliete in modo che ogni profilo abbia un feed unico con contenuti pertinenti e interessi condivisi.

Utilizzare la funzione, che è in via di distribuzione da ieri e si estenderà nei prossimi mesi, è semplicissimo. Tutto quello che dovete fare è avviare l'app e toccare l'icona Menu in basso a destra. Sotto al vostro nome, vedrete una nuova voce, Crea nuovo profilo . Toccatela e arriverete a una sezione introduttiva, dove vi si spiega che con questa soluzione potrete mostrare un altro lato di voi, oltre che connettervi con determinati amici.

Una volta creati più profili, potete passare facilmente da un profilo all'altro, senza bisogno di effettuare il login, ma al momento del lancio alcune funzionalità come Dating, Marketplace, Professional Mode e pagamenti non saranno disponibili per i profili personali aggiuntivi.

Inoltre, la messaggistica sarà disponibile solo all'interno dell'app Facebook e sul web per ulteriori profili personali, ma la piattaforma afferma di avere in programma di spandere il supporto di Messenger per profili aggiuntivi nei prossimi mesi.

Infine, Facebook specifica che l'opzione sarà disponibile solo per gli account adulti idonei e che quando si crea un profilo personale aggiuntivo, le sue impostazioni vengono automaticamente impostate sulle impostazioni predefinite: le impostazioni di notifica e privacy da un profilo non vengono trasferite agli altri profili. Alcune impostazioni sono poi gestite separatamente per ogni profilo, come la scelta di chi può vedere i post di quel profilo o chi può inviare richieste di amicizia a quel profilo.

Ma qual è il senso di questa novità? In generale, le persone condividono molto meno su Facebook di una volta, e se a gennaio Meta ha riferito che l'utilizzo di Facebook era in aumento grazie ai contenuti in forma breve nei loro feed, i suoi elementi di creazione e coinvolgimento erano in declino, con meno persone che pubblicavano sia su Facebook che su Instagram rispetto al passato.

Quindi gli utenti utilizzano il feed per vedere i contenuti, ma per pubblicare preferiscono utilizzare i messaggi diretti con gruppi ristretti di persone, sia per paura di suscitare reazioni negative, o per paura di non essere all'altezza degli altri video, o semplicemente perché non vogliono condividere tutto di loro con gli altri.

In questo contesto, la novità consentirà agli utenti di crearsi una nicchia e postare solo a comunità selezionate, come se fosse una bolla nel social. Il maggior limite è che bisognerà passare da un profilo all'altro per vedere le notifiche, oltre ovviamente ad assicurarsi di non pubblicare un post dal profilo sbagliato.