Fairphone ha risolto il problema degli auricolari Bluetooth, e tutti dovrebbero imitarla

Non importa quale modello abbiate: tutti, anche quelli che consideriamo i migliori auricolari Bluetooth, hanno un gigantesco problema intrinseco: sono fondamentalmente dei prodotti usa e getta.

Questo perché le batterie al loro interno hanno una durata limitata, e relativamente breve: tutte le batterie sono soggette a decadimento, anche se non le utilizzate molto. In altre parole, tutte le batterie durano sempre meno nel tempo, e ovviamente la situazione è peggiore con prodotti soggetti a usura quotidiana, come gli auricolari.

Questo problema è comune a tutti i dispositivi più recenti, dove le batterie ormai non sono quasi mai sostituibili. Ma se con gli smartphone spesso è possibile farci qualcosa (con un po' di manualità, o chiedendo l'aiuto di un professionista), con gli auricolari è letteralmente impossibile sostituire la batteria.

Questo a meno che non abbiate dei Fairbuds: con i suoi primi auricolari Bluetooth, infatti, Fairphone ha sostanzialmente risolto il principale problema delle cuffiette senza fili.

Per chi non conoscesse il marchio, Fairphone è una società che punta a realizzare dispositivi etici e sostenibili, con un grande focus alla riparabilità.

E proprio come tutti i suoi smartphone, anche i Fairphone Fairbuds hanno batteria sostituibile, sia negli auricolari che nel case di ricarica.