La nuova ambizione di Fairphone: realizzare uno smartphone economico

Il mercato degli smartphone è sempre più affollato da produttori che ormai ogni anno lanciano diversi modelli, a volte anche a distanza di soli pochi mesi. Tuttavia, qualche eccezione c'è, e tra queste rientra sicuramente Fairphone. Si tratta di un produttore di dispositivi sostenibili, facilmente riparabili e piuttosto supportati dal punto di vista software. Tra l'altro, sono realizzati con materiale di provenienza responsabile.

Recentemente, il CEO di Fairphone, Reinier Hendriks, ha dichiarato l'obiettivo di lanciare gli smartphone Fairphone in 23 nuovi mercati. A riguardo, l'azienda, poco tempo fa, ha debuttato in Austria ed in Svizzera, trovando anche un partner di vendita per il Regno Unito. Dunque, è probabile che il marchio proverà a debuttare in altri Paesi europei. Inoltre, lo stesso Hendriks ha evidenziato la volontà di realizzare dispositiv più economici, che riescano ad emergere nella fascia dei dispositivi da 400 euro.