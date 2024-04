Non usate le mod su Fallout 4 per nessuna ragione, almeno per qualche giorno

Con l'arrivo della serie TV di Fallout su Prime Video c'è stato un vero e proprio boom di acquisti dei videogiochi della serie Fallout. Chissà se Bethesda se lo aspettava: Fallout 3, Fallout New Vegas e Fallout 4 sono balzati in cima alle classifiche dei titoli più venduti della settimana scorsa, e pensate che nel momento in cui scriviamo questo articolo Fallout 4 ha quasi gli stessi giocatori attivi di HELLDIVERS 2 su Steam! A riconferma del ritorno di fiamma di Fallout 4 sta succedendo qualcosa di particolare a Nexus Mods.

Per chi non lo conoscesse, Nexus Mods è uno dei principali portali dove i giocatori di tutto il mondo possono scaricare centinaia di mod pensate per Fallout 4, per i suoi predecessori e per tanti altri videogiochi. In queste ultime ore il community manager del sito ha rilasciato una dichiarazione che vi fa capire quanto trambusto ci sia dietro i giochi Bethesda:

Stiamo riscontrando molto più traffico del solito a causa della popolarità della serie TV Fallout. Abbiamo messo a disposizione risorse aggiuntive ove possibile e stiamo monitorando i tempi di attività e le prestazioni sulla rete. Abbiamo personale a disposizione in ogni momento per affrontare qualsiasi problema.

Come è facile intuire dalla citazione, Nexus Mods ultimamente ha affrontato un po' di problemi di accesso a causa dell'enorme mole di utenti che si sono riversati sul sito per scaricare mod su mod. C'è però un piccolo problema: moddare pesantemente Fallout 4 in questo momento non è la migliore delle idee.