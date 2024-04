C'è un Fallout che non avete ancora giocato, ma per accedervi vi servirà Fallout 4

Anche grazie alla serie TV e, in misura minore, alla recente espansione dedicata a Magic: The Gathering , è esplosa nuovamente la Fallout Mania . Lo show televisivo pubblicato tutto in una volta sola su Prime Video ha permesso non solo ai fan della saga ma anche a tanti altri milioni di spettatori di calarsi nel mondo post-apocalittico di Bethesda. Certo, il primo impatto non è così "semplice": capire il mood di Fallout non è banale, tra scene splatter, musiche anni '50 e '60 e uno strano mix di tecnologia e arredamento che lascia oltremodo spiazzati. Se avete giocato un capitolo qualsiasi della saga vi sentirete a casa, tant'è che la reazione di tanti spettatori già "navigati" è stata quella di riprendere in mano Fallout 3 , Fallout New Vegas e Fallout 4 e tornare a esplorare la Zona Contaminata. Quelli che invece non lo hanno mai giocato in nessuna delle sue tante incarnazioni, presi da curiosità, potrebbero aver acquistato uno dei capitoli più recenti.

No, non è Fallout 5

Vi servirà Fallout 4

Fallout London non è un gioco stand alone acquistabile "normalmente". Si tratta a tutti gli effetti di una mod scaricabile per Fallout 4. Ci sono due ulteriori requisiti: oltre a Fallout 4 dovete avere anche tutti i DLC rilasciati da Bethesda e poi, essendo una mod enorme (fra i 30 e i 40 GB), è dedicata al momento solo alla versione PC del celebre RPG.

Cos'è Fallout London

Cos'è insomma Fallout London? Abbiamo capito che è una mod, ovvero un contenuto scaricabile da aggiungere al gioco. La cosa bella è che non è una classica mod con qualche contenuto aggiuntivo, bensì una sorta di enorme DLC che proietta l'esperienza di gioco nella Londra post apocalittica . La mappa che potremo esplorare è grande quanto il Commonwealth di Fallout 4 più tutta la zona del DLC di Far Harbour. Non cambia solo l'ambientazione: nel Regno Unito non c'è la Vault-Tec, e non c'è neanche il virus FEV che, nel mondo di Fallout, ha causato l'arrivo di Super Mutanti, Deathclaw o simili.

E Bethesda cosa c'entra?

Un bel niente! Non è un DLC classico: si tratta, appunto, di una mod sviluppata dal Team FOLON , un gruppo indipendente composto da professionisti del settore, modder o persone che sviluppano per hobby che si è riunito con l'obiettivo di creare un qualcosa di completamente diverso dal solito. Bethesda non ha mai preso parte al progetto, né tanto meno vi si è opposta . Anche perché, a dirla tutta, non ci sono motivi per opporsi: si tratta di una mod, ovvero un add-on per il gioco come già ce ne sono tanti, che sfrutta materiale inedito e che richiede il gioco base più i DLC per essere giocato.

L'uscita di Fallout London

È tanto tempo che si parla di Fallout London. Essendo un progetto portato avanti da appassionati, l'attesa è stata lunga, ma stava per volgere al termine. Il Team FOLON aveva infatti annunciato il lancio della mod per il prossimo 23 aprile, tra pochissimi giorni quindi. Peccato che ci sia messa di mezzo Bethesda!

No, il publisher non ha messo i bastoni fra le ruote al Team FOLON per impedirgli di lanciare la mod. Semplicemente è stato annunciato un aggiornamento "Current Gen" per Fallout 4 previsto per il 25 aprile prossimo. L'update in questione porterà con sé diverse novità per la versione console, ma sono previsti miglioramenti anche per quella PC: supporto al widescreen, miglioramenti per le quest e anche una missione nuova di zecca incentrata sull'Enclave.

Di conseguenza il team di sviluppo di Fallout London si è visto obbligato a rimandare l'uscita di Fallout London.

Purtroppo non è dato sapere quando arriverà a questo punto, visto che le modifiche a Fallout 4 obbligheranno il Team FOLON a mettere le mani su tutta la loro mod. Il problema di fondo che è le due realtà, FOLON e Bethesda, non sono minimamente in contatto, nonostante il publisher in passato abbia persino reclutato alcuni responsabili del progetto. Di conseguenza non c'era modo di prevedere l'arrivo dell'aggiornamento di Fallout 4.