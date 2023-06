Fate attenzione a questa falsa app di gestione di bitcoin sull'App Store

Procedendo con ordine, Trezor è davvero un wallet di criptovalute, tuttavia qualche settimana fa ha debuttato sull'App Store un'altra app dal nome "Trezor Wallet Suite", che non ha nulla a che fare con il wallet originale. L'aspetto preoccupante è che il software richiede agli utenti molti dati personali che potrebbero essere utilizzati per scopi dannosi, così come specificato da Rafael Yakobi di The Crypto Lawyers : "Questa app è attiva da settimane, anche se il numero totale delle vittime è sconosciuto, potrebbe facilmente essere di centinaia o migliaia". Lo stesso Yakobi ha aggiunto che l'app è stata visualizzata in cima ai risultati di ricerca dell'App Store negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Si tratta di una situazione alquanto strana, soprattutto perché Apple, quando si tratta di app per Bitcoin, è piuttosto severa. Difatti, diverse app iOS legittime per la gestione di Bitcoin e più in generale di criptovalute sono state rifiutate. Entrando maggiormente nei dettagli, la società di Cupertino concede le dovute autorizzazioni se lo sviluppatore dell'app dispone di una licenza e di un'autorizzazione per operare nei Paesi in cui l'app è disponibile. Inoltre, i software non possono utilizzare le criptovalute per sbloccare contenuti o funzionalità. Ad esempio, proprio la scorsa settimana Apple ha concesso 14 giorni agli sviluppatori di Damus – un'app di social network – per rimuovere una funzionalità che consente il trasferimento istantaneo di frazioni di Bitcoin.