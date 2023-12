La famiglia Galaxy S24 si mostra al completo: ispirati dai loro rivali

Ora che ci apprestiamo a vivere le feste natalizie, siamo anche nella fase in cui emergono i leak più interessanti sui nuovi flagship Samsung. Per il prossimo anno arriveranno i modelli della serie Galaxy S24 , con una presentazione che dovrebbe tenersi tra fine gennaio e inizio febbraio.

Samsung è un punto di riferimento assoluto nel settore smartphone, anche per quanto riguarda i dispositivi di fascia alta . In questo contesto sappiamo che ogni anno arrivano dei nuovi top di gamma.

Torniamo a parlarne perché nelle ultime ore sono trapelate numerose e interessanti immagini che dovrebbero rappresentare i render di Galaxy S24. Parliamo di tutta la famiglia, quindi S24 Ultra, S24+ e S24.

Le immagini che trovate qui sotto mostrano Galaxy S24 Ultra nelle sue quattro potenziali colorazioni: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow. Spicca il nome titanio, e non a caso. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Galaxy S24 dovrebbe integrare un telaio in titanio, proprio come abbiamo visto per il suo diretto rivale iPhone 15 Pro.

Inoltre, ci sarà il supporto nativo dell'intelligenza artificiale, un concetto che abbiamo già visto sui Pixel 8 di Google. Bisognerà capire quanto sarà potente tale supporto. A livello di specifiche, è quasi scontato che ci sarà il processore Snapdragon 8 Gen 3, un display da 6,8" con refresh rate fino a 120 Hz, ben quattro fotocamere posteriori con grandangolo da 200 megapixel, 12 GB di RAM e supporto al Wi-Fi 7.