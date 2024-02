La famiglia Pixel sempre più in crescita: quota 10 milioni nel 2023

Google Pixel è ormai un prodotto con una sua identità conosciuto in gran parte del mondo, Italia compresa. Negli anni Google ha incrementato progressivamente gli investimenti nella produzione dei Pixel, e questo si rispecchia nei risultati di mercato .

Le previsioni indicano che per quest'anno il numero di spedizioni dovrebbe attestarsi almeno attorno 10 milioni del 2023. Con la serie Pixel 8 Google ha investito parecchio, soprattutto integrando l'intelligenza artificiale e sponsorizzando maggiormente la commercializzazione dei suoi nuovi top di gamma.

Ci siamo accorti di questo anche in Italia, dove i Pixel 8 vengono venduti ufficialmente, anche tramite operatori telefonici a rate. Segno che Google crede in maniera ferma nei mercati europei per allargare la sua fetta di mercato nel settore business.

Un altro aspetto che potrebbe portare la serie Pixel ancora più in alto durante quest'anno è la volontà di avviare la produzione di Pixel 8 anche in India. Questa decisione rientra nella strategia di Google di diversificare la produzione, in modo da essere più resilienti alla domanda del mercato.

Insomma, possiamo aspettarci nuovi traguardi di mercato dalla famiglia Pixel, segno che Google sta credendo nei suoi prodotti hardware come mai aveva fatto prima d'ora.