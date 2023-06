Vi ricordate il Fan Adorante di Oblivion? Ci sarà anche in Starfield!

Se pensavate di esservi lasciati alle spalle il fastidioso fan di The Elder Scrolls IV: Oblivion, forse dovrete ricredervi. Nel video di 45 minuti su Starfield presentato pochi giorni fa all'Xbox Games Showcase 2023, infatti, notiamo una figura bionda correre verso il protagonista e accoglierlo con i suoi modi petulanti: è lui!

Per Vectera, per Vectera, per Vectera! Sei davvero, davvero tu? Non posso credere di poterti stare vicino, respirare la stessa aria.