Arriva la stretta di YouTube sui fan channel

Per avere successo su YouTube (come creare un canale) bisogna creare contenuti interessanti, unici e proporli in un modo che attiri l'attenzione degli utenti. I più bravi e creativi riescono a ottenere una comunità anche di milioni di iscritti, e ovviamente monetizzare di conseguenza.

C'è però un altro modo per raccogliere utenti, ovvero creare un fan channel, ovvero un "canale fan" che ripropone i video di un creator particolarmente in vista. Tutto lecito, secondo le regole della piattaforma, ma alcuni di questi fan channel sono andati un po' oltre e hanno superato il limite tra "tifo" per il proprio idolo e "impersonificazione" dello stesso.

Ora YouTube, evidentemente sommersa dalle segnalazioni dei creatori di contenuti originali, ha deciso di arginare questo fenomeno e dal 21 agosto una serie di questi canali rischieranno la chiusura.

Ma quali? Secondo Google, se siete titolari di un fan channel:

Devi rendere ovvio nel nome del canale o nel modo in cui lo gestisci che il tuo canale non rappresenta il creatore, l'artista o l'entità originale

Ad esempio, continua Google:

i canali che affermano di essere un "account fan", ma in realtà si spacciano per il canale di un altro e caricano i loro contenuti non saranno consentiti.

Oppure, se il fan channel usa

lo stesso nome e avatar o banner di un altro canale, con l'unica differenza di uno spazio inserito nel nome o uno zero che sostituisce la lettera O, non sarà consentito.

Insomma, celebrare un creator tramite un fan channel va bene, ma senza danneggiarlo facendo finta di essere il creatore originale. Quindi non si può imitare né un canale né un creatore

Il nuovo aggiornamento di YouTube entrerà in vigore il 21 agosto 2023, e i canali che rientrano nella categoria "impersonificazione" rischieranno la chiusura. Qui trovate le nuove linee guida, in caso abbiate ancora qualche dubbio sulla nuova regola.