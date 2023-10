Fastned lancia la sua app per Android Auto. Giusto in tempo per l'arrivo in Italia

Forse ai più Fastned non dirà molto, ma chi segue il mondo delle auto elettriche al di fuori dei confini nostrani saprà che si tratta di una società olandese specializzata nella costruzione e distribuzione di stazioni di ricarica rapida fino a 400 kW (a proposito, sapete cos'è una presa CCS?).

La rete Fastned, composta da oltre 1.500 stazioni di ricarica, è ovviamente concentrata in Olanda e Belgio, ma in questi anni si è estesa anche a Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera e altri (leggi anche: come usare Android Auto su una seconda macchina).

Perché allora ci interessa? Perché prima di tutto Fastned ha appena lanciato la sua app per Android Auto, che si integra perfettamente con Google Maps e Waze per localizzare le stazioni del marchio, e in secondo luogo questa novità anticipa di qualche mese l'arrivo proprio nel nostro Paese.

Ma andiamo con ordine.

L'app Fastned, già lanciata per CarPlay a inizio anno, è una soluzione che consente di trovare le colonnine del marchio direttamente sull'interfaccia per veicoli di Google, oltre a dettagli come prezzi, disponibilità in tempo reale e altro ancora.

Dicevamo però dell'integrazione con Google Maps o Waze: è una soluzione ottima, che consente di toccare una stazione e inviare le indicazioni direttamente nell'app di navigazione di vostra scelta. Si potrebbe obiettare che entrambe offrono la possibilità di vedere le stazioni di ricarica nelle vicinanze (quelle di Fastned e non solo), ma l'app proprietaria di Fastned offre informazioni più accurate sui prezzi, quindi potrebbe essere una valida integrazione, senza per questo togliervi il vostro navigatore preferito.

Ora perché questo dovrebbe interessarci? Per un viaggio all'estero, sicuramente, ma anche perché Fastned è in forte crescita e a settembre 2023 ha annunciato che nel 2024 aprirà la sua prima stazione di ricarica in Italia, presso gli spazi di Truck Park Brescia Est nell'area di Castenedolo, vicino all'uscita autostradale di Brescia Est (A4).

La stazione sarà dotata di 8 colonnine con potenze fino a 400 kW ciascuna (nel tempo diventeranno 16), ed è solo la prima di un progetto di espansione che vuole portare le strutture del marchio nelle città e strade italiane.