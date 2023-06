Fastweb fa un gradito regalo estivo ad alcuni suoi utenti: 100 Giga in più ogni mese

È tempo di interessanti omaggi per gli utenti Fastweb. L'operatore, infatti, ha deciso che alcuni clienti di rete mobile riceveranno 100 Giga in più ogni mese senza alcun costo ulteriore. Gli utenti coinvolti riceveranno un SMS che li informerà di questa iniziativa, che per il momento sembra interessare chi ha attivato la promozione da 100 Giga a 7,95€ al mese.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto la comunicazione via SMS oppure via mail, potrete controllare se siete inclusi in questa iniziativa tramite l'area clienti, dove dovrebbe essere presente il seguente avviso: "Un'estate piena di GIGA! Dal prossimo rinnovo sull'offerta del tuo numero ********** Fastweb aggiunge 100 GIGA inclusi! Non devi fare nulla! Saranno aggiunti automaticamente. Buona estate!". Inoltre, i clienti interessanti non dovranno fare nulla: i 100 Giga mensili in più, verranno aggiunti automaticamente. Per quanto riguarda la disattivazione, avverrà soltanto nel caso in cui si decida di cambiare offerta (oppure nel caso di passaggio ad altro operatore).