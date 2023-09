Fastweb annuncia la chiusura del servizio WOW FI

Ad alcuni utenti di rete fissa Fastweb è stato comunicato che il servizio WOW Fi verrà dismesso a partire dal 31 dicembre. Per chi non lo sapesse, si tratta del servizio che consentiva di condividere la propria rete Wi-Fi con altri clienti dell'operatore, con possibilità, inoltre, di connettersi a propria volta agli hotspot degli altri utenti. Nell'informativa, così come è stato riportato su MondoMobileWeb, viene spiegato che questa decisione è stata necessaria "per continuare a indirizzare i nostri investimenti nello sviluppo di soluzioni di ultima generazione nell'ambito di un mercato che evolve rapidamente anche dal punto di vista tecnologico".

Questo servizio gratuito, riservato ai clienti Fastweb con una SIM almeno 4G ed a quelli di rete fissa, assicurava una copertura di rete Wi-Fi anche al di fuori della propria residenza. Per accedere alla connessione WOW FI occorreva installare l'app MyFastweb. Il collegamento all'access point, poi, avveniva come nel caso di qualsiasi connessione Wi-Fi, ovvero selezionando la rete "WOW FI-FASTWEB" e inserendo le credenziali.