Fastweb down oggi, 7 agosto 2024: problemi di navigazione su rete mobile

Problemi su rete Fastweb mobile oggi in Italia. Il disservizio è iniziato circa un'ora fa e da allora è in costante crescita il numero di segnalazioni.

Il maggiore disservizio sembra legato alla navigazione su internet, con alcuni utenti che segnalano di non poter navigare. Il fatto che ci siano pochi messaggi in merito, in un certo senso, lo conferma: se non puoi navigare, non puoi nemmeno lamentarti che non puoi navigare.

A causa di questo, ci sono state segnalazioni di problemi anche su rete TIM e WindTre, dato che Fastweb in minima parte si appoggia anche su queste reti. Il problema non sembra comunque imputabile agli altri due operatori, ma piuttosto è una conseguenza del disservizio di Fastweb Mobile.

Al momento non ci risultano commenti in merito da parte di Fastweb, ma aggiorneremo l'articolo se dovessero esserci novità di rilievo nel corso delle prossime ore, sperando in una risoluzione rapida del down di Fastweb.