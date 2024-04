Fastweb ed EOLO insieme per la rete FWA a 1 Giga

Fastweb ed EOLO hanno stretto una partnership - subordinata all'approvazione delle Autorità competenti - che si pone l'obiettivo di fornire l'Italia di un servizio ottimale laddove non sono disponibili servizi di connettività fissa performanti. In particolare, l'utilizzo combinato delle frequenze ad onde millimetriche in banda 26 GHz di Fastweb e dell'infrastruttura di accesso FWA di EOLO consentirà di realizzare nelle aree oggetto della copertura di EOLO la rete FWA con velocità in download fino ad 1 Giga più estesa del Paese. Contestualmente, EOLO otterrà l'accesso all'infrastruttura di rete basata su fibra di Fastweb.

Questo accordo è importante per entrambe le società. Difatti, Fastweb si assicura l'accesso ad una infrastruttura di rete FWA strategica, concentrata nelle aree in cui non sono disponibili reti FTTH. L'utilizzo di questa infrastruttura consentirà all'operatore di accelerare la disponibilità di servizi di accesso FWA 5G con velocità di download fino a 1Gb/s nelle aree in digital divide. EOLO, invece, rafforzerà la sua capacità di fornire servizi FWA.

Inoltre, l'accesso all'infrastruttura in fibra FTTH di Fastweb gli consentirà di estendere la copertura della propria offerta di rete ultra-broadband.