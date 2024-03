Fastweb Energia si sta per tuffare nel mercato libero

Parliamo di Fastweb , l'azienda che ha costruito il suo successo nella telefonia sta per tuffarsi nel mercato energetico. Fastweb Energia sarà, con tutta probabilità il nuovo operatore che sarà presente nel mercato libero dell'energia elettrica in Italia.

Il mercato a maggior tutela per la fornitura delle utenze domestiche sta per finire, e con l'avvio del mercato libero anche per la fornitura di gas ed elettricità vediamo all'orizzonte un nuovo attore.

Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli sul sito ufficiale Fastweb. Nella pagina principale infatti troviamo un banner che rimanda appunto a Fastweb Energia. Non vengono definite delle date di debutto, ma viene riferito chiaramente che l'operatore arriverà presto in Italia. Troviamo anche la possibilità di lasciare i propri recapiti per farsi contattare e conoscere le offerte di Fastweb Energia.

Oltre a questo, online troviamo anche il sito ufficiale di Fastweb Energia. Al momento non vediamo particolari contenuti: chiaramente non ci sono dettagli sulle offerte che verranno proposte, ma troviamo la possibilità di scaricare i moduli di richiesta di fornitura, i quali recitano chiaramente che sarà possibile stipulare contratti per la fornitura di energia elettrica con Fastweb.

Dunque, al momento non sembra essere ancora possibile stipulare contratti con Fastweb Energia, ma ci aspettiamo che sia davvero solo questione di giorni. E nel futuro di Fastweb non c'è solo l'energia elettrica, visto che l'operatore potrebbe presto tuffarsi anche nel settore della fornitura del gas.