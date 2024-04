Fastweb vuole rivoluzionare il mercato dell’energia: prezzo fisso in bolletta e zero sorprese

Fastweb ha appena annunciato il suo ingresso nel mercato dell'energia, con un approccio interessante che ancora una volta punta tutto sulla trasparenza verso il cliente. Con uno spettacolare evento rock (con una delegazione di cento musicisti del supergruppo Rockin' 1000 sul palco), l'azienda ha annunciato che, dopo il successo nella telefonia (fissa e mobile), porterà nel mercato dell'energia lo stesso paradigma adottato nella telefonia, basato su canone fisso in bolletta.

In altre parole, a differenza di quando avviene adesso con tutti gli altri fornitori che propongo un prezzo basato sul consumo dell'energia, Fastweb Energia propone un prezzo fisso in bolletta, definito a prescindere in base al consumo kWh annuale e che include tutte le spese accessorie.

In particolare, Fastweb Energia propone tre fasce di prezzo:

45€/mese per un consumo fino a 1500 kWh/anno

per un consumo fino a 65€/mese per un consumo fino a 2500 kWh/anno

per un consumo fino a 95/mese per un consumo fino a 4000 kWh/anno

L'offerta è tutto incluso, senza vincoli per i clienti, senza costi attivazione e senza nessun deposito cauzionale.

Inoltre, Fastweb promette di utilizzare 100% energie rinnovabili e la possibilità per i clienti di avere "pannelli virtuali": al momento non è chiarissimo cosa intendano, ma si parla della possibilità di avere pannelli fotovoltaici in remoto, dedicati anche per chi vive in condominio e non può avere un pannello solare in casa.

Tra gli altri punti su cui scommette Fastweb c'è anche la possibilità di verificare il consumo in tempo reale (e vedere stime per i consumi futuri) dall'Area clienti. La società ha precisato che il calcolo dei kWh è su base annuale (e non parcellizzato al mese) e l'eventuale costo aggiuntivo nel caso l'utente sfori il consumo massimo previsto, il costo aggiuntivo è di 0,45€/kWh tutto compreso.

Ovviamente, non manca l'offerta convergente: per tutti i già clienti Fastweb (o i clienti che attiveranno anche un'offerta telefonica) è previsto uno sconto in bolletta di 5€/mese.

Infine, è prevista un'offerta lancio: per le prime tre settimane a partire da oggi, Fastweb Energia propone canone mensile bloccato per cinque anni; superato il periodo di offerta lancio, il costo del canone mensile per i clienti verrà aggiornato su base annuale.