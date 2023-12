Fastweb Mobile abbatte il costo per la sostituzione della eSIM

Negli ultimi anni nel segmento della telefonia mobile abbiamo visto affermarsi sempre di più il concetto delle eSIM , ovvero le SIM digitali che possono sostituire in tutto e per tutto le classiche SIM fisiche.

L'attivazione delle eSIM prevede un costo, esattamente come avviene per le SIM fisiche che bene conosciamo. E proprio in questi termini sono arrivate delle novità da parte di Fastweb Mobile, uno degli operatori che nel panorama italiano offre il supporto alle eSIM.

Si tratta di novità positive per i clienti Fastweb Mobile, visto che consiste in una riduzione dei costi previsti per la generazione di una nuova eSIM in sostituzione di una già utilizzata.

Attualmente infatti Fastweb Mobile prevede che le proprie eSIM possano essere attivate per un numero massimo di 6 volte. Questo significa che, dopo la prima attivazione, i clienti Fastweb Mobile potranno spostare l'eSIM su un dispositivo diverso per un numero massimo di 5 volte. Queste operazioni di solito vengono svolte quando si cambia telefono.

Al termine delle 6 attivazioni sarà necessario rigenerare l'eSIM, generando un nuovo QR code per attivare l'eSIM. Questo in precedenza prevedeva un costo di 14,99 euro per i clienti Fastweb Mobile. L'operatore però ha appena comunicato che il costo di sostituzione eSIM scende a 4,99 euro.

Vi ricordiamo che l'utilizzo delle eSIM è possibile esclusivamente sugli smartphone che supportano tale standard. Per comodità trovate la lista dei modelli compatibili con le eSIM di Fastweb Mobile qui sotto.