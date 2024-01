Fastweb ci riesce di nuovo: Ookla lo incorona come il più veloce

Ookla è una società che si occupa di fornire analisi di prestazioni di reti e anche quest'anno ha realizzato gli "Speedtest Awards", con cui va a premiare l'operatore che più si è distinto nel secondo semestre del 2023.

A vincere è stato Fastweb, che si aggiudica il primo posto per il secondo anno di fila: difatti, secondo i test condotti da Ookla, è l'operatore mobile più veloce, prendendo in considerazione sia la velocità di download sia la velocità di upload sia le velocità mediane (non medie, ndr), così da poter analizzare un'ipotetica esperienza che ognuno può vivere nel quotidiano e realizzare uno "Speed Score".

Se state cercando una nuova offerta per il vostro smartphone, potete sempre controllare la nostra guida per le migliori offerte di telefonia mobile per trovare quella che fa per voi.