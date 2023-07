La svolta green delle SIM Fastweb: ora sono in plastica riciclata

Grazie alle sue proposte vantaggiose, Fastweb è sempre presente nella nostra lista di offerte sotto i 10 euro per quanto riguarda la telefonia mobile, e ora avrete un motivo in più per passare all'operatore full MVNO: la sostenibilità.

Da oggi 3 luglio infatti Fastweb ha annunciato che renderà disponibili per l'acquisto nuove SIM "eco-friendly" realizzate in plastica riciclata al 100% e certificate Carbon Neutral in fase di produzione da Thales, azienda leader nella realizzazione di eco-SIM (ma occhio alle eSIM, che saranno sempre più diffuse).

Secondo l'operatore, le nuove SIM, che sono ricavate dalla plastica riciclata dallo smaltimento di vecchi frigoriferi attraverso un processo di riutilizzo della materia prima a basso impatto ecologico, sostituiranno progressivamente le attuali SIM, e hanno una dimensione dimezzata.

Per quanto riguarda la certificazione Carbon Neutral, è stata resa possibile grazie a un programma di compensazione delle emissioni di carbonio realizzato da Thales, che azzera in totale l'impronta carbonica in fase di produzione.

Fastweb dichiara inoltre che anche il packaging e la documentazione sono stati rinnovati in ottica green. Il packaging ora è del 50% più piccolo e utilizza poliestere biodegradabile ed eco-compatibile, mentre la card informativa a disposizione dei clienti è stata ridisegnata per limitare il consumo di carta e inchiostro e certificata FSC (Forest Stewardship Council), che garantisce l'utilizzo di materiali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile.

L'operatore inoltre ricorda che questa è solo una delle sue iniziative per la sostenibilità ambientale, come l'acquisto dal 2015 di energia solo da fonti rinnovabili, e si prefigge per il 2025 di diventare un'azienda Carbon Neutral.