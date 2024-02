Fastweb annuncia una svolta sulla strategia FWA: si punta sulla rete mobile 5G

Fastweb ha annunciato una novità nel segmento FWA. In particolare, l'operatore non svilupperà più la sua rete Ultra FWA 5G dedicata. Per l'ulteriore espansione della copertura per i servizi FWA, infatti, sfrutterà la rete mobile 5G realizzata tramite l'accordo con WINDTRE.

Nello specifico, nei documenti sui risultati finanziari del 2023 del Gruppo Swisscom è stato specificato che: "L'espansione della rete FWA utilizzerà in futuro l'infrastruttura di rete 5G proprietaria dell'azienda sulla base di un accordo con WINDTRE. Al contrario, la precedente strategia di creare una rete FWA dedicata al di fuori delle aree con accesso in fibra ottica (FTTH) viene abbandonata. L'adeguamento strategico ha comportato l'iscrizione di spese per 61 milioni di euro nel risultato d'esercizio di Fastweb al lordo degli ammortamenti nel 2023. Sono state inoltre rilevate svalutazioni su immobili, impianti e macchinari e sui diritti d'uso".