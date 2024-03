Fastweb potrebbe regalarvi uno scooter elettrico con UP is Fun

Parliamo di FastwebUP , il programma di fidelizzazione dell'operatore che è stato appena rinnovato con nuove iniziative. Quella più interessante si chiama UP is Fun la quale è attiva a partire da oggi, 13 marzo .

Come tanti altri operatori attivi in Italia (ecco le migliori offerte mobile del momento ), anche Fastweb offre un programma di fidelizzazione per i suoi clienti con il quale elargisce regali periodicamente.

L'accesso all'iniziativa UP is Fun sarà possibile tramite il sito ufficiale dell'operatore e tramite l'app per dispositivi mobili di Fastweb. Per farlo sarà necessario accedere alla sezione denominata Concorso UP IS FUN.

L'iniziativa prevede la possibilità di concorrere all'assegnazione casuale di diversi prodotti, divisi in tre categorie in base al tempo di permanenza con Fastweb e altri requisiti del cliente che partecipa. I prodotti sono: 2 macchine caffè espresso Artisan, 2 monitor da gaming Odyssey G6 da 27 pollici e 2 scooter elettrici Piaggio 1 Active.

I prodotti saranno aggiornati con cadenza mensile, e anche i clienti Fastweb potranno incrementare il loro punteggio per accedere alle categorie più consistenti.

Per farlo potranno partecipare a sondaggi proposti nell'ambito dell'iniziativa, partecipare a quiz e ad altre iniziative simili.

Oltre alla possibilità di aggiudicarsi gratuitamente i prodotti indicati sopra, nel mese di marzo il programma FastwebUP prevede anche la possibilità di riscattare dei vantaggi per tutti i clienti Fastweb. Tra questi troviamo sconti su The Green Sneaker Store, Enervit, Chico, Dove, Garmin e non solo.

Se foste interessati vi suggeriamo quindi di accedere all'app Fastweb per dispositivi mobili oppure di accedere alla pagina dedicata sul sito ufficiale per avere maggiori dettagli e partecipare.