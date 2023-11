Debutta FastwebAI, l’assistente virtuale di Fastweb basato sull'intelligenza artificiale

Anche Fastweb abbraccia l'intelligenza artificiale. La società, infatti, ha lanciato FastwebAI, il primo assistente sul mercato basato sull'algoritmo GPT-3.5 Turbo di OpenAI, che sfrutta l'intelligenza artificiale generativa per consentire agli utenti di scoprire i servizi e le offerte Internet fisse e mobili. In particolare, con FastwebAI è possibile ricevere informazioni sul mondo delle offerte consumer in maniera rapida e in qualsiasi momento attraverso l'interazione testuale con un assistente in grado di comprendere le necessità degli utenti e generare risposte dettagliate tramite logiche di auto apprendimento alimentate dal motore di Chat GPT.

L'assistente virtuale, grazie all'algoritmo di intelligenza artificiale generativa, sarà in grado di rispondere alle principali domande sui servizi dell'azienda. Ad esempio, risponderà in maniera puntuale se gli verrà chiesto quale sia l'offerta con più Giga oppure quali sono i costi di navigazione all'estero. Inoltre, nei prossimi mesi FastwebAI verrà progressivamente istruito per generare risposte sempre più accurate incrementando anche le sue capacità di apprendimento e risposta attraverso l'integrazione di funzionalità per l'assistenza tecnica personalizzata.