Arriva la fatturazione mensile per i già clienti di rete fissa Vodafone

Da fine settembre Vodafone modificherà la periodicità della fatturazione ai suoi clienti di rete fissa consumer. Così come riportato da MondoMobileWeb, infatti, gli utenti riceveranno una fattura mensile anziché bimestrale. I clienti interessati, comunque, verranno informati della novità con una comunicazione in fattura.

Questa modifica, visto che è considerata come una modifica delle condizioni contrattuali, avverrà tramite un processo graduale. Difatti, gli utenti potranno esercitare la facoltà di recedere senza costi/penali entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Per quanto riguarda la motivazione, Vodafone ha optato per questa novità "al fine di permettere l'ammodernamento dei sistemi di fatturazione" e per "rendere la consultazione del conto telefonico Vodafone più chiara e semplice".