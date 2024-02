Dall'IA in Android Auto, a Google Maps, per passare a Wear OS: ecco le novità del Feature Drop

È tempo di Feature Drop e in occasione del MWC 2024 Google annuncia una serie di novità veramente ricche, che spaziano da Android Auto a Gemini nei messaggi e includono anche Fitbit e Wear OS. Tanta IA, ma anche accessibilità e persino Spotify: andiamo a vedere tutte le funzioni in arrivo (alcune non in Italia, purtroppo), ma non prima di ricordarvi le nostre guide su come aggiornare i Pixel con file OTA o factory image.

Le novità in arrivo con il prossimo Feature Drop

L'IA arriva su Android Auto Cominciamo con Android Auto. Con il nuovo aggiornamento (anticipato anche al Galaxy Unpacked), Android Auto può ora utilizzare l'intelligenza artificiale per riassumere le notifiche, oltre a suggerire anche risposte e azioni pertinenti. Tutto quello che dovete fare è toccare un pulsante per inviare un messaggio, condividere la vostra ora di arrivo o avviare una chiamata. Lens su Maps è più accessibile Con l'ultimo aggiornamento di gennaio, Lens su Maps è sempre più utile per sfruttare la realtà aumentata in modo da trovare informazioni sui negozi vicini. Ora, questa funzione è stata aggiornata con il supporto della lettura dello schermo, in modo da poter puntare la fotocamera del telefono sull'ambiente circostante e fare in modo che TalkBack legga ad alta voce le informazioni del luogo.

Prendete appunti in Documenti Ora potete aggiungere annotazioni scritte a mano ai documenti di Google Documenti dal telefono o tablet usando il dito o lo stilo, con la possibilità di scegliere tra una selezione di strumenti come diversi colori di penna ed evidenziatori.

I dispositivi Spotify Connect arrivano sulla schermata di blocco Al CES 2023 Google aveva annunciato l'implementazione di Spotify nello strumento che consente di scegliere su quali dispositivi riprodurre i contenuti audio, attualmente attivo per YouTube Music, e ora finalmente è arrivato. Quindi, quando state riproducendo contenuti multimediali su Spotify, il selettore di output ora mostrerà i dispositivi Spotify Connect.

Fitbit riceve i dati da Connessione Salute L'app Fitbit ora riceve i vostri dati di salute e fitness da altre app che supportano la piattaforma Connessione Salute di Android. Questo significa che potete vedere i vostri dati da servizi come AllTrails, Oura Ring e MyFitnessPal, direttamente dall'app Fitbit. Nella scheda "Tu", potete vedere i dati delle app collegate accanto ai vostri dati Fitbit, mentre nella scheda "Oggi", potete vedere dati come esercizio fisico, passaggi, calorie bruciate e altro dalle app compatibili con Connessione Salute. Gemini arriva nei messaggi Gli utenti della versione beta in lingua inglese ora possono chattare con Gemini direttamente nell'app Google Messaggi su Android, e potranno chiedere al chatbot di creare bozze di messaggi, pensare a uno scherzo da fare agli amici, pianificare eventi. Purtroppo non si sa quando arriverà per utenti di altre lingue.