Feature Drop di marzo per i Pixel: Cerchia e cerca su Pixel 7, foto Ultra HDR e tanto altro

Siamo appena entrati nel mese di marzo e questo significa un nuovo Feature Drop per tutti coloro che hanno un Pixel. Parliamo degli aggiornamenti trimestrali con i quali Google introduce nuove funzionalità su Android.

In questo caso l'aggiornamento è ovviamente basato sulla versione stabile di Android 14, e include gran parte delle novità che abbiamo visto nel corso dei mesi scorsi con la versione QPR Beta di Android 14 (ecco come entrare nel programma beta di Android). Allora andiamo subito a vedere quali sono le novità introdotte, divise per tipologia di dispositivi alle quali sono rivolte.

Feature Drop di marzo per smartphone e tablet Pixel