Due offerte per fare il pieno di Giga senza spendere molto: ci pensa Feder

Ora l'operatore virtuale su rete Vodafone ha appena lanciato due nuovi piani, Feder Mobile Special 150 e Special 150V : andiamo a scoprire cosa offrono e in cosa differiscono.

Caratteristiche di Feder Mobile Special 150 e Special 150V

Feder Mobile Special 150 e Special 150V sono praticamente la stessa offerta, che mette a disposizione 150 Giga su rete 4G. Ecco le caratteristiche:

minuti illimitati

illimitati 50 SMS

150 Giga su rete Vodafone 4G fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload

La differenza è nel target a cui sono destinate. Special 150 è l'offerta attivabile dai nuovi clienti che effettuano la portabilità da un altro operatore mobile, a esclusione di Vodafone e ho. Mobile. L'offerta, che costa 6,99 euro al mese, consente di utilizzare 7,40 Giga in Unione Europea.

Special 150V invece è dedicata a chi proviene da Vodafone e ho.

Mobile. Per questo costa 1 euro in più al mese, ovvero 7,99 euro al mese, e mette a disposizione 8,50 Giga in Unione Europea.

Le offerte possono essere acquistate sia online che in negozio. Online è previsto per entrambe un costo iniziale di 19,90 euro, che comprende SIM, costo di attivazione, primo mese e spedizione tutto incluso, oltre a "simpatici gadget". In negozio il costo iniziale può essere di 19,90 euro o 24,90 euro, a discrezione del rivenditore.