Due le offerte a tempo limitato di Feder Mobile: si parte da 7,99€ per 150 giga mensili

Feder Mobile Feel 150 offre agli utenti minuti illimitati verso numeri fissi e mobili, 50 SMS verso tutti e 150 Giga di traffico dati, il tutto al costo mensile di 7,99 euro. L'offerta è attivabile dai nuovi clienti che richiedono un nuovo numero oppure tramite portabilità da altro operatore (ad eccezione di Vodafone e ho. Mobile). Per gli utenti di questi due operatori è disponibile Feel 150V, che garantisce lo stesso pacchetto dell'altra offerta ma ad un costo più alto: 8,99 euro al mese. Nelle due offerte sono inclusi gratuitamente alcuni servizi, come l'Avviso di Chiamata, Ti ho cercato e l'ascolto della Segreteria Telefonica.

Da oggi 5 aprile e fino al 15 aprile sarà possibile attivare le offerte a tempo limitato di Feder Mobile. Si tratta di Feel 150 e Feel 150V , entrambe disponibili per chi effettua l'acquisto online. Per le due offerte occorre sostenere un costo iniziale di 9,99 euro (invece di 19,90 euro) ed include il primo mese dell'offerta, il costo di attivazione, il costo della SIM e le spese di spedizione.

Nel caso di superamento dei Giga disponibili mensilmente oppure dei minuti/SMS, gli utenti potranno fare affidamento sulle condizioni del piano tariffario di base. Nello specifico, esso prevede 18 centesimi di euro al minuto verso Feder Mobile, 25 centesimi di euro al minuto verso gli altri operatori, 25 centesimi di euro per ogni SMS e 1 centesimo di euro per ogni singolo MB di traffico dati.

Per quanto riguarda il Roaming in Europa, per i minuti e gli SMS non è prevista alcuna variazione. Per il traffico dati, invece, è previsto un limite mensile: gli utenti di Feel 150 potranno sfruttare 8,45 Giga al mese; quelli di Feel 150V 9,51 Giga al mese (per tutto il 2024).