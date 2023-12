Mettete un cappello sul vostro Mac: Fedora ora supporta i chip Apple Silicon, con una grande eccezione

Il supporto Linux per i MacBook di ultima generazione probabilmente non è così ampio come ci si aspetterebbe, ma da ora avrete un nuova distro ottimizzata per il vostro portatile a marchio Apple: stiamo parlando di Fedora, che ha finalmente aggiunto il supporto nativo per i chip Apple Silicon. Attenzione, però, perché c'è un'importante eccezione.

Per la precisione, la distribuzione con supporto ai chip di Apple si chiama Fedora Asahi Remix ed è frutto della collaborazione tra il Fedora Project e il team di Asahi Linux. Si tratta insomma di un fork basato sulla versione 39 di Fedora, con supporto nativo per tutti i chip Apple M1 e Apple M2, dunque compatibile con MacBook, Mac Mini, Mac Studio e iMac di nuova generazione.

Come avrete notato, manca il supporto per i dispositivi con chip della serie Apple M3, lanciati lo scorso ottobre. Probabilmente questo è dovuto al poco tempo disponibile per lo sviluppo e il testing di Fedora Asahi Remix su hardware così recente, dunque ci aspettiamo che il supporto arrivi nei prossimi mesi, magari con la versione 40 di Fedora.