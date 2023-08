Trascorri il Ferragosto con il 5G di TIM: i dettagli sulla promozione dell'operatore

Alcuni clienti TIM di rete mobile potranno attivare l'opzione aggiuntiva dedicata al Ferragosto che offre 50 Giga 5G Silver al costo di 2,99 euro. L'opzione, come riportato su MondoMobileWeb, è proposta con l'applicazione MyTIM attraverso la notifica che recita: "Super offerta fino al 20/08: 50 Giga in 5G per un mese a soli 2,99 euro, poi si disattiva in automatico!". Tra l'altro, la proposta è attivabile dalla sezione "Offerte per te": sarà sufficiente premere sul banner specifico con scritto "Speciale Ferragosto".

Il costo di 50 Giga 5G Silver verrà addebitato su credito residuo (non è previsto nessun costo di attivazione). Il rinnovo automatico non è previsto: difatti, l'opzione, al termine del periodo di validità che dura un mese, scadrà in maniera automatica. Per quanto riguarda il Roaming nei Paesi dell'Unione Europea, dell'opzione speciale potranno essere utilizzati fino a 3 Giga. Nel caso in cui l'utente dovesse superare questa soglia, potrà continuare a navigare al costo di 0,213 centesimi di euro per MB, con tariffazione a scatti di 1KB.