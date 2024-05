Per la Festa della Mamma CoopVoce regala 3 mesi di Evo 200: ecco come

Da oggi 9 maggio, CoopVoce, in vista della Festa della Mamma (12 maggio), ha previsto l'offerta Evo 200 con tre mesi gratuiti e costi di attivazione pari a zero. La promozione è riservata ai nuovi clienti che richiedono online la portabilità del numero. Questa offerta include minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile, al costo mensile di 9,90 euro. Sarà possibile attivarla fino al 13 maggio.

Come ottenere 3 mesi gratuiti

Durante la fase dell'attivazione online, i nuovi clienti CoopVoce dovranno inserire il codice promozionale "FESTAMAMMA24" in fase di acquisto (nel campo "codici promozionali"). Il cliente dovrà premere sul tasto "Attiva online" per una delle offerte in promozione, scegliere di conservare il proprio numero e poi premere su "Procedi". Successivamente andrà inserito il codice sopracitato e si otterrà il messaggio di conferma "Congratulazioni! Grazie al codice promozionale hai l'attivazione sim e i primi tre mesi gratuiti!". La promo è valida solo online e potrà essere utilizzato anche per le eSIM. La promozione, inoltre, è disponibile anche per i già clienti CoopVoce, tuttavia in questo caso occorrerà un costo di 9,90€ per il cambio offerta, che verranno scalati dal credito residuo della SIM e addebitati al costo del primo mese anticipato.

Ulteriori dettagli su CoopVoce

I clienti CoopVoce sfruttano la rete TIM 4G, con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Inoltre, dal 7 marzo 2023, è disponibile anche il servizio VoLTE per le chiamate su rete 4G (attivata in automatico sugli smartphone compatibili). A questo proposito, l'operatore ha pubblicato sul suo sito ufficiale una mappa interattiva che consente di verificare in tutto il territorio nazionale la copertura 4G e 2G della rete mobile.

Roaming in Europa e Regno Unito