Festa delle Offerte Prime: trionfano gli articoli per la casa

Il successo dei passati Prime Day aveva spinto Amazon a fissare per questo ottobre 2023 due ulteriori giorni di sconti, rinominando così il Prime Day autunnale in Festa delle Offerte Prime. L'evento si è ufficialmente concluso alle 23:59 di ieri, 11 ottobre dove per 48 ore i clienti Prime hanno risparmiato, secondo quanto riferito dall'azienda, ''più di 1 miliardo di dollari su centinaia di milioni di articoli venduti''. Amazon infatti è solita rivelare alcune informazioni sugli eventi appena conclusi, tra cui una lista con i prodotti più acquistati dai clienti che vi riportiamo in seguito.