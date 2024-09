Vediamo quando iniziano e cosa fare per poter accedere ai suoi incredibili sconti, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come avere Amazon Prime gratis .

Festa delle Offerte Prime: cos'è e quando iniziano

La Festa delle Offerte Prime è un evento dedicato agli abbonati Amazon Prime, che consente loro di accedere in esclusiva a sconti incredibili per una serie di prodotti.

I prodotti in sconto, ma ci sono anche le offerte anticipate

I clienti non iscritti a Prime possono provarlo gratuitamente per tre mesi, mentre gli iscritti a Prime possono ottenere quattro mesi senza costi aggiuntivi, con.

Infine, questa è l'occasione giusta per scoprire Amazon Music Unlimited , il servizio di streaming musicale di Amazon che consente l'accesso a oltre 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in audio streaming di alta qualità.

Inoltre gli abbonati Amazon Prime potranno già accedere a una serie di offerte anticipate in esclusiva, sia di grandi marchi che di piccole e medie imprese italiane e non, riconoscibili grazie al badge Made in italy e a quello Piccola Azienda .

Ma la Festa delle Offerte Prime non è solo l'occasione per pensare allo shopping natalizio : potete anche sfruttarla per fare scorta di prodotti essenziali di uso quotidiano.

In occasione dell'evento, gli abbonati ad Amazon Prime potranno accedere a una serie di prodotti scontati , come articoli selezionati di Hisense, Tommy Hilfigher , Philips, Salewa, Nivea , Jack & Jones e molti altri, oltre a dispositivi di marchi popolari come LG, Rowenta, Kenwood e Lenovo.

Come prepararsi alla Festa delle Offerte Prime

Volete partecipare alla Festa delle Offerte Prime? La prima cosa da fare è abbonarsi ad Amazon Prime, e la notizia migliore è che potete farlo gratis.

Se infatti il servizio costa 4,99 euro al mese o 49,90 euro l'anno (2,49 euro al mese o 24,95 euro all'anno per Prime Student), potete provarlo gratuitamente per 30 giorni, giusto in tempo per la Festa delle Offerte Prime.

Con Amazon Prime avete accesso a Prime Video, il servizio di streaming video della piattaforma, sconti su migliaia di prodotti, consegne illimitate veloci, anche in un giorno, prezzi vantaggiosi sui prodotti di oltre 35 categorie, accesso a eventi esclusivi e moltissimi vantaggi e offerte su intrattenimento e altro.

Senza scordarsi la musica di Amazon Music Prime, i giochi inclusi con Prime Gaming, centinaia di eBook, l'archiviazione illimitata di foto con Amazon Photos, e Deliveroo Plus senza costi aggiuntivi per un anno, con consegna gratuita per ordini superiori a €25 su Deliveroo.

Dopo esservi iscritti a Prime, impostate le notifiche personalizzate sulle offerte, che vi consentono di ricevere notifiche sulle offerte personalizzate in base alle vostre ultime ricerche su Amazon.it e ai prodotti visualizzati di recente. È sufficiente visitare la pagina della Festa delle Offerte Prime sulla shopping app di Amazon per attivare le notifiche relative alle offerte.

Infine, con Amazon Prime avete accesso alle offerte personalizzate come "Offerte che potrebbero interessarti", "Offerte per te" e "Offerte relative ai prodotti salvati per dopo", che saranno disponibili in occasione della Festa delle Offerte Prime, oltre a una selezione di prodotti tra cui "Prodotti essenziali di uso quotidiano", "Top Brand", "Più amati dai clienti", "Top 100" e "Offerte di tendenza".

Infine vi ricordiamo che in fase di acquisto potrete scegliere tra un'ampia selezione di opzioni di pagamento tra cui carta di credito, contanti presso un punto vendita autorizzato, addebito diretto sul conto corrente, rateizzazione, Buoni Regalo Amazon.it e ora anche BANCOMAT Pay, la nuova opzione di pagamento per gli acquisti in occasione di Prime Day o per l'iscrizione a Prime (qui trovate i dettagli).