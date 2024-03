La fibra di Aruba vi regala Xbox Game Pass Ultimate: come approfittarne

Aruba ha appena lanciato una nuova promozione molto interessante per coloro che sono alla ricerca di una nuova offerta per la fibra (ecco la guida per verificare la copertura della fibra nella vostra zona ).

Andiamo subito a vedere quali sono le offerte per la fibra di Aruba compatibili con la promozione appena lanciata:

Fibra Aruba la quale include Internet con fibra FTTH (Fiber To The Home) e che permette di aggiungere servizi supplementari come il noleggio del router, le chiamate illimitate o l'IPv4 statico. La tariffa per i primi 6 mesi corrisponde a 17,69 euro al mese (grazie alla seconda promo attiva su Fibra Aruba fino al 22/04/2024) e il prezzo dal 7° mese è di 26,47 euro.

Fibra Aruba All-In comprende invece la fibra FTTH, il noleggio del router e le chiamate illimitate. La tariffa per i primi 6 mesi corrisponde a 19,89 euro al mese (grazie alla seconda promo attiva su Fibra Aruba All-in fino al 29/04/2024) e il prezzo dal 7° mese è di 29,90 euro.

Fibra Aruba PRO ovvero l'offerta più completa del provider che include, oltre al noleggio del router e alle chiamate illimitate, anche l'IPv4 statico. La tariffa per i primi 18 mesi corrisponde a 33,89 euro al mese.

Tutti coloro che attiveranno una delle offerte sopra elencate potranno riscattare i tre mesi di abbonamento gratuito a Xbox Game Pass Ultimate tramite un codice promozionale che verrà inviato all'intestatario della linea fissa.

Oltre a questa novità, Aruba fa sapere che ora è disponibile anche l'opzione che permette di usufruire di una velocità in download a 10Gbps e in upload a 2,5Gbps, chiaramente nelle zone in cui è disponibile. Questa opzione prevede una tariffa extra di 12 euro al mese per chi attiverà un'offerta fibra entro il 29 aprile 2024, e successivamente la tariffa mensile salirà a 24 euro.

L'attivazione dell'offerta con Xbox Game Pass Ultimate sarà disponibile fino al prossimo 29 aprile. Qui sotto trovate il link per l'attivazione online.