La fibra FTTH in 7 nuovi comuni con Open Fiber e Piano Italia a 1 Giga

Andiamo a vedere quali sono i 7 comuni che hanno appena ricevuto la copertura:

Come sempre sottolineiamo in questi casi, è bene precisare che nei comuni appena elencati la vendibilità delle offerte con connettività in fibra potrebbe non essere immediatamente disponibile, o magari potrebbe essere solo parzialmente, ovvero su una parte del territorio che fa capo allo specifico comune.

E non è nemmeno escluso che lo stesso comune non fosse già parzialmente coperto in precedenza.

Questo perché il Piano Italia 1 Giga ha l'obiettivo di coprire le aree grige che possono far parte anche di comuni che sono parzialmente anche area nera e quindi ragionevolmente già coperti. Per togliervi ogni dubbio, basta controllare sul sito Open Fiber se il vostro civico viene coperto. Per attivare delle offerte in fibra invece dovrete attendere che i vari operatori aggiornino il loro catalogo in base alle nuove aree coperte da Open Fiber.

Per qualsiasi ulteriore dubbio vi suggeriamo di far riferimento alla nostra guida per verificare la copertura della fibra in tutte le situazioni.