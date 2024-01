Fibra FTTH e FWA: Open Fiber aggiunge altri 214 Comuni nelle aree Infratel, scopriamo quali sono

Continuano senza sosta i lavori di Open Fiber per il progetto Banda Ultralarga (BUL) del Governo, e da pochi giorni sono stati aggiornati gli elenchi delle Aree Infratel con 214 nuovi Comuni in FTTH e FWA (sapete come verificare la copertura fibra Aruba?)

Per chi non lo ricordasse, Infratel è la società del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che promuove la realizzazione e l'integrazione delle infrastrutture per la fruizione dei servizi internet a Banda Ultralarga nelle aree a bassa densità di popolazione, dette anche Aree Bianche (leggi anche: come trovare il miglior operatore Internet casa).

Le Aree Bianche sono quindi zone a bassa densità abitativa, o comunque aree del Paese dove gli operatori privati non hanno ritenuto utile investire per portare l'FTTH, situazione che il Piano Banda Ultralarga intende risolvere in quanto finalizzato a espandere la copertura sul territorio nazionale della fibra ottica.

I lavori della costruzione della rete sono stati affidati in concessione a Open Fiber, che ha vinto i tre bandi, con l'obiettivo di cablare l'Italia fino ai piccoli Comuni e ridurre quindi al minimo il digital divide.

Due sono le tecnologie utilizzate, la "normale" fibra FTTH (Fiber To The Home), per una connessione fino a 10 Gigabit al secondo, e, ove non disponibile, la FWA (Fixed Wireless Access), ovvero il sistema ibrido che unisce collegamenti a rete fissa e collegamenti wireless.

Tenete presente che anche se il vostro Comune è stato aggiunto in questa lista, che comprende 142 Comuni in FTTH e 72 in FWA, non è detto che gli operatori ne diano immediata disponibilità. Innanzi tutto, l'operatore deve operare nelle Aree Bianche, e inoltre anche se il Comune risulta rilegato potrebbe essere necessario qualche giorno perché i sistemi degli operatori vengano aggiornati.

Inoltre potrebbe esservi comunicato che dovrete attendere più del previsto, in attesa del completamento del rilegamento: è il caso dei Comuni di questa lista indicati in corsivo, in quanto non sono ancora rilegati alla rete nazionale (apertura FTTH parziale).

Detto questo, ecco gli elenchi dei nuovi Comuni.

Nuovi Comuni coperti in FTTH

Alghero (Sassari)

Altomonte (Cosenza)

Arce (Frosinone)

Arpino (Frosinone)

Atrani (Salerno)

Avigliano (Potenza)

Aymavilles (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

Beura-Cardezza (Verbano-Cusio-Ossola)

Borgio Verezzi (Savona)

Branzi (Bergamo)

Brozolo (Torino)

Brunate (Como)

Brusasco (Torino)

Camerata Picena (Ancona)

Campobasso (Campobasso)

Campobello di Mazara (Trapani)

Campomarino (Campobasso)

Campospinoso Albaredo (Pavia)

Cantalupa (Torino)

Capriati a Volturno (Caserta)

Cardè (Cuneo)

Carloforte (Sud Sardegna)

Carpegna (Pesaro e Urbino)

Carsoli (L'Aquila)

Casalattico (Frosinone)

Casale Monferrato (Alessandria)

Casalino (Novara)

Casaprota (Rieti)

Castellaro (Imperia)

Catanzaro (Catanzaro)

Cercenasco (Torino)

Cerreto Laziale (Roma)

Chiavari (Genova)

Chiomonte (Torino)

Colzate (Bergamo)

Danta di Cadore (Belluno)

Dolcedo (Imperia)

Eboli (Salerno)

Fano (Pesaro e Urbino)

Ferentino (Frosinone)

Fogliano Redipuglia (Gorizia)

Fontanile (Asti)

Forlì (Forlì-Cesena)

Frassineto Po (Alessandria)

Frassinoro (Modena)

Frinco (Asti)

Gazzuolo (Mantova)

Gioia Sannitica (Caserta)

Gradisca d'Isonzo (Gorizia)

Graffignano (Viterbo)

Grandola ed Uniti (Como)

Granozzo con Monticello (Novara)

Gravina in Puglia (Bari)

Guardiagrele (Chieti)

Liberi (Caserta)

Luserna (Trento)

Manduria (Taranto)

Marano Ticino (Novara)

Maser (Treviso)

Mello (Sondrio)

Menconico (Pavia)

Mergozzo (Verbano-Cusio-Ossola)

Misterbianco (Catania)

Mondolfo (Pesaro e Urbino)

Monopoli (Bari)

Monte Cerignone (Pesaro e Urbino)

Monte Grimano Terme (Pesaro e Urbino)

Montereale (L'Aquila)

Monteroduni (Isernia)

Monteroni d'Arbia (Siena)

Monterotondo (Roma)

Mottola (Taranto)

Nole (Torino)

Occimiano (Alessandria)

Ono San Pietro (Brescia)

Ozieri (Sassari)

Paularo (Udine)

Peia (Bergamo)

Perugia (Perugia)

Petacciato (Campobasso)

Pianella (Pescara)

Piasco (Cuneo)

Pietragalla (Potenza)

Piglio (Frosinone)

Piobesi Torinese (Torino)

Piovà Massaia (Asti)

Poggio Mirteto (Rieti)

Poggio San Lorenzo (Rieti)

Pompeiana (Imperia)

Pontestura (Alessandria)

Pratola Serra (Avellino)

Refrancore (Asti)

Rocca Massima (Latina)

Romagnese (Pavia)

Rorà (Torino)

Rosolina (Rovigo)

Roviano (Roma)

Sagrado (Gorizia)

Sambuca Pistoiese (Pistoia)

San Colombano Belmonte (Torino)

San Damiano al Colle (Pavia)

San Damiano d'Asti (Asti)

San Giovanni Incarico (Frosinone)

San Giovanni Rotondo (Foggia)

San Marco in Lamis (Foggia)

San Nicolò di Comelico (Belluno)

San Teodoro (Sassari)

Santa Brigida (Bergamo)

Sant'Ambrogio di Torino (Torino)

Sant'Elpidio a Mare (Fermo)

Santo Stefano Di Cadore (Belluno)

Sant'Oreste (Roma)

Saracinesco (Roma)

Sarnano (Macerata)

Savigliano (Cuneo)

Sciacca (Agrigento)

Serravalle di Chienti (Macerata)

Siena (Siena)

Soldano (Imperia)

Spiazzo (Trento)

Spigno Monferrato (Alessandria)

Spinadesco (Cremona)

Tiglieto (Genova)

Tonco (Asti)

Treppo Ligosullo (Udine)

Trivolzio (Pavia)

Ururi (Campobasso)

Valle Agricola (Caserta)

Viadanica (Bergamo)

Vico nel Lazio (Frosinone)

Villa Minozzo (Reggio nell'Emilia)

Villa Santa Lucia (Frosinone)

Villadeati (Alessandria)

Villafalletto (Cuneo)

Villanova Solaro (Cuneo)

Villarbasse (Torino)

Villareggia (Torino)

Villasimius (Sud Sardegna)

Villeneuve (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

Vinchiaturo (Campobasso)

Volongo (Cremona)

Volpeglino (Alessandria)