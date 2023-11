La fibra Iliad FTTH arriva anche nelle aree bianche, ecco come funziona

Dopo aver rivelato gli ottimi risultati finanziari dell'ultimo trimestre, il 22° di crescita consecutiva, Iliad ha aperto ufficialmente ieri l'attivazione della sua offerta fibra anche nelle aree bianche coperte da rete FTTH Open Fiber (sapete come verificare la copertura Iliad?).

Ricordiamo che le aree bianche sono zone in genere meno densamente popolate e oggetto di interventi statali per la creazione di un'infrastruttura di rete a banda ultralarga (il piano Banda Ultralarga finanziato con i fondi del Pnrr). Ma come funziona l'offerta Iliad in queste zone?

Prima di tutto, sappiate che il profilo di rete a disposizione è quello base di Open Fiber con tecnologia FTTH GPON e velocità fino a 1 Gbit/s in download e fino a 300 Mbit/s in upload, e questo nonostante Open Fiber metta a disposizione nelle aree bianche profili con velocità fino a 2,5 Gbps.

Per quanto riguarda i costi, non ci sono variazioni rispetto alle altre zone, e l'operatore rosso specifica che il prezzo dell'offerta è di 19,99 euro al mese se siete utenti mobile Iliad con un'offerta a 9,99 euro al mese con pagamento automatico, altrimenti 24,99 euro al mese per sempre, e che il costo dell'installazione è di 39,99 euro.

A questi bisogna aggiungere i servizi aggiuntivi a pagamento, ovvero 39 euro per il ribaltamento delle prese e 69 euro per il prolungamento ottico.

Il ribaltamento delle prese consiste nella separazione della rete telefonica domestica da quella principale proveniente dall'esterno, in modo da collegare la rete telefonica domestica al modem/router e distribuire il segnale telefonico VoIP alle prese telefoniche presenti in tutta l'abitazione, mentre il prolungamento ottico è il posizionamento della borchia ottica in un punto dell'immobile più distante rispetto al primo punto accessibile (di solito si trova in prossimità dell'ingresso).

Una volta verificata la copertura a questo indirizzo (al momento si riscontrano problemi con la pagina, ma dovrebbero essere risolti a breve) e richiesta l'attivazione, Iliad avverte che, a causa delle complessità infrastrutturali che caratterizzano le aree bianche, l'installazione della fibra FTTH potrebbe richiedere alcune settimane di lavorazione.

I passaggi per l'installazione prevedono che potrebbe essere necessario organizzare un sopralluogo preliminare presso l'indirizzo inserito in fase di sottoscrizione, per valutare la predisposizione della casa.

Il partner tecnico incaricato dell'installazione potrebbe contattare il cliente per fissare l'appuntamento e in caso potrebbe richiedere di effettuare dei lavori all'interno dell'abitazione. Tenete presente che questi saranno a carico vostro.

Terminate le verifiche, il cliente verrà contattato telefonicamente dal partner tecnico per fissare l'appuntamento per l'intervento di installazione, della durata di circa due ore e durante il quale verrà installata la iliadbox ed eventuali iliad wifi extender (se richiesti in fase di sottoscrizione). Se vivete in un condominio dovrete avere a disposizione l'accesso ai locali comuni, come cantine, vani scala, quadri elettrici o quanto necessario.

Ricordiamo che la fibra Iliad comprende:

modem Iliadbox Wi-Fi 6 in comodato d'uso gratuito

in comodato d'uso gratuito navigazione internet illimitata

illimitata minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili di Canada e USA, e verso numeri fissi dei seguenti Paesi: Azzorre, Germania, Andorra, Antille francesi, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan